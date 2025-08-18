Ê©±ÑÆÈ¡¢¥í¥·¥¢¤Î³ä¾ù°Æ¤ò¤±¤óÀ©¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤òÂº½Å
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¡¢¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Ï17Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ»ÖÏ¢¹ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼óÇ¾²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡ÖÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£18Æü¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÎÎÎÅÚ³ä¾ù°Æ¤Ë¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£Ê©±ÑÆÈ¤Ê¤É²¤½£¼óÇ¾¤âÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¡¢·ëÂ«¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤Ï17Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÊÆ²¤¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ËÎà»÷¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÍÆÇ§¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÏÂÊ¿¼Â¸½¤Ë°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÊÆ²¤´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö²è´üÅª¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°è¡Ê¥É¥Í¥Ä¥¯¡¢¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯Î¾½£¡Ë¤Î³ä¾ù¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£¤Î¼óÇ¾¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£