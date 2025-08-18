Dream Ami、美スタイルあらわな水着で魅了「脚長くてめっちゃ綺麗」「ママには見えん」
歌手のDream Amiが、16日までにインスタグラムを更新し、水着姿を披露。その美しいスタイルに注目が集まっている。
【写真】Dream Ami、圧巻スタイルの水着ショットで魅力全開（3枚）
投稿では、青空の下、街灯にもたれかかりながら爽やかな笑顔を見せるDream Amiの姿が公開された。白いトップスからスラリと伸びる美脚が印象的で、夏らしい一枚となっている。
コメント欄には「脚長くてめっちゃ綺麗」「可愛いしかない」「ママには見えん」と、驚きと称賛の声が相次いで寄せられた。
■Dream Ami
2002年、Dreamのメンバーとしてデビューし、2011年よりE-girlsとしても活動。2017年6月にはE-girlsを卒業し、現在はソロアーティストとして活動中。2020年2月には、建築家の半田悠人と結婚。2022年9月に第1子男児の誕生を発表している。
引用：「Dream Ami」インスタグラム（＠ami_dream05）
