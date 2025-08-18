¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢äªÈþÏÂ»Ò¤é¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¡¡Èþ½÷¤¿¤Á¤Î²ÆÁ´³«Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡ºòº£¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬SNS¤Ë¤Æ¼«¤é¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºÇ¶áÆÃ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤Î¿åÃåÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¡£¼Ì¿¿¤ÈÊ»¤»¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢äªÈþÏÂ»Ò¤é¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡È¿åÃå»Ñ¡É¤Ë¾×·â¡Ê11Ëç¡Ë
¢£°¤Éô¤Ê¤Ä¤
¡¡2023Ç¯7·î¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À10¿Í¤Î¡Ö¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À°¤Éô¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î29Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØÄÉµá¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¡£¼«¿È¤ò¼Ì¤·¤¿SNSÅê¹Æ¤ËÏ¢ÆüÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡7·î12Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°ÈþÍÆVLOG¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Æü¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ä¡¢ÀÖ¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·âÔÁÛ¤¹¤ë»Ñ¤âÆ°²è¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£´õ¶õ
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÄÔ´õÈþ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü11·î26Æü¤Ë½é¤Î¡È´°Á´´é½Ð¤·¡É¤ò¤·¤¿´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡£º£Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2025 in ¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡7·î23Æü¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯½é¥×¡¼¥ë¡¡¥Í¥¤¥ë²Æ»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë8·î7Æü¤Ë¤Ï¡ÖÇ°´ê¤ÎÃÝÉÙÅç¡¡¿åµí¼Ö¾è¤Ã¤¿¤Î¡¼!!¡×¤È¡¢²Æì¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¿åÃå»Ñ¤â¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
äªÈþÏÂ»Ò¡¢ÃæÅç»Ë·Ã¤â¡ª
¢£äªÈþÏÂ»Ò
¡¡¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2013Ç¯¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦äªÈþÏÂ»Ò¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢7·î28Æü¤Ë¤Ï¡ÖA little while ago in Hawaii¡×¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅê¹Æ¡£¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¥Þ¥¹¥¯¡ß¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ÃæÅç»Ë·Ã
¡¡¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¤È¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õÃæ¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÃæÅç»Ë·Ã¡£ºòÇ¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ø#56¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£56ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢Ã¦¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î24Æü¤Ë¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¼ãÊÖ¤ê¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊµÕÎ©¤Á·ò¹¯Ë¡¤¬´ÊÃ±¤Ë°ÂÁ´¤Ë½ÐÍè¤ë¶õÃæ¥è¥¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹!!¡×¤È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿åÃå¤Ç¤Î»£±Æ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¡×¡ÖÅ·½÷¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§
¡Ö°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@i.am_natsuki_¡Ë
¡Ö´õ¶õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@noa._.1126_¡Ë
¡ÖäªÈþÏÂ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@miwakokakei¡Ë
¡ÖÃæÅç»Ë·Ã¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fumielove0614¡Ë
