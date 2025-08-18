『べらぼう』“新之助”井之脇海、“ふく”小野花梨の悲劇に怒りの涙 ネット同情「鬼畜脚本…」「地獄回」（ネタバレあり）
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第31回「我が名は天」が17日に放送され、ふく（小野花梨）が突然の悲劇に見舞われ、夫・新之助（井之脇海）が怒りの涙をこぼすと、ネット上には「絶望しかない」「鬼畜脚本…」「神回ならぬ地獄回」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】十代将軍・家治（眞島秀和）も壮絶な最期を迎える
江戸市中は利根川が決壊し大洪水が発生。大雨が収まると蔦重は、新之助やふく、そして生まれたばかりの赤ん坊を気にかけ、米や衣服などを差し入れる。そんな中、味噌の配給が行われる寺で蔦重は、平蔵（中村隼人）と再会。平蔵は、蔦重が暮らす日本橋を心配しつつ、盗みや押し込みが増えていると告げる。
蔦重は新之助の家族を援助するため、たびたび深川の長屋を訪れる。そこで蔦重は、ふくが自分の子どもだけでなく、困窮したよその家の赤ん坊にも授乳させていることを知る。驚く蔦重に、新之助は「うちは蔦重のおかげで、少しばかりいい目を見させてもらっているからと言っていた」とふくの言葉を伝える。
そこから数日後、配給を受け取り家に戻ってきた新之助は、すでに亡くなっているふくと赤ん坊の姿を目にする。現場にいた役人によると、ふくは盗人と争い、頭を殴られた可能性があるとのこと。すると外から、許しを乞う男女の声が聞こえる。新之助が外に飛び出すと、そこには土下座をする男と、赤ん坊を抱きながら寄り添う女の姿が。女曰く“新之助の家に米があるのでは”と噂をしたところ、魔が差した夫が押し入ったという。
赤ん坊が大泣きする中、新之助は似た境遇の夫婦を前に「この者は、俺ではないか…」とポツリ。そして振り絞りように「俺は、どこの何に向かって怒ればいいのだ！」と絶叫し、涙をこぼすのだった…。
その場に駆けつけていた蔦重が、新之助の言葉を聞いて思わず苦情の表情を浮かべると、ネット上にも「ちょっと…こんな展開あります？？」「絶望しかない」「救いがなさ過ぎる」「きっつーーーほとんど放心状態」「鬼畜脚本…」「神回ならぬ地獄回」といった声が相次いでいた。
