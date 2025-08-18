◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ ▽決勝 旭川大雪ボーイズ０−５世田谷西リトルシニア（１７日・東京ドーム）

９年ぶり３度目出場の旭川大雪ボーイズは決勝で東京の強豪、世田谷西リトルシニアに０―５で敗れた。３回に失策で２失点、４回には２安打などで３点を奪われたが、５回から登板したエース・樽井新太（３年）が３回を無失点に抑えた。道勢初Ｖはならなかったがチーム史上初、道勢では２０１５年の小樽リトルシニア以来１０年ぶりの準優勝に輝いた。

憧れの東京ドームで、旭川大雪ナインの涙がとめどなく流れた。西大條（にしおおえだ）敏志監督（５８）が「一つ勝てればラッキー」と臨んだジャイアンツカップで、全国の強豪を次々と破って初の決勝までたどり着いた。それでも、ナインには悔しさだけが残った。

１時間４４分前まで巨人・阪神戦が行われていた大舞台で先発したのは、２年のホープ・神元朔。３回２死一、二塁のピンチで前田健成（３年）と交代したが、内野のエラーで２失点すると、シニア全国選抜と日本選手権を制し今大会で３冠を達成した強敵は一気に勢いづいた。地元・東京の大応援団に押されるかのように、４回にも３点を失った。

５点ビハインドで登板したエース・樽井が意地を見せた。「０を刻まなければ負けてしまう」と重圧がかかったが「ストレートは伸びていたし、感触は良かった」。初めてのドームでの球は目が慣れるまで見えづらかったが、ストレートを中心に打たせて取る投球で３回２安打０封。逆転はならなかったが、最後まで食らいついた。

１７５センチ、５８キロのスリムな体で最速１３４キロを誇る。投球に安定感をつけるために、高校入学までにはあと１０キロ増量することを目標にしている。憧れているのは巨人・大勢。チームから信頼を得て、勝たせることができる投手を目指している。「（この大会で）貴重な体験ができた。チームワークや決定力。相手が嫌がる野球が身についたと思う」と収穫を口にした。

初出場の０９年には１回戦で０―１２と大敗した世田谷西リトルシニアに善戦し、大きな成長を披露した。悲願の道勢初優勝は、神元ら２年生の奮起にかかっている。エースは「この経験を生かしてほしい」と夢を託した。（甲斐 毅彦）