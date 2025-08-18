〈【単行本発売】「息子を自殺に追い込んだ責任をどうとるんですか!?」会社に怒鳴り込むモンペの《鼻息の荒さ》〉から続く

人気バンドMrs. GREEN APPLEでドラムを担当していた山中綾華さん。バンド脱退後、合格率6％の難関として知られる社会保険労務士（社労士）の国家試験に合格、現在は社労士兼ドラマーの“二刀流”を目指している。

山中綾華さん 写真・橋本篤

「社労士あるある」が満載

──社労士とは労務管理と社会保険のスペシャリストのこと。社会保険や行政機関への申請書類をクライアントに代わって作成・届出をし、労務管理の相談に応じ、指導を行う仕事です。本作は、派遣社員から転職した新米社労士のヒナコが、「不当解雇」や「給料未払い」、「ハラスメント」など労務問題をめぐるさまざまな《事件》に挑む、お仕事マンガです。まず、お読みになった感想をお聞かせください。

山中 社労士事務所で働き始めて2年ちょっとになりますが、「この話そうだよね」とか「あるあるだよね」みたいなエピソードがすごく詰まっていて、共感するところばかりでした。

例えば、「余った有給休暇は会社が買い取ってくれるのか」とか「残業時間がカットされて残業代が支払われていない」などは、毎月のように見聞きする問題です。配偶者の被扶養者でいるために年収130万円未満に収まるように働き方をセーブする、いわゆる「年収の壁」もよくあります。マンガではパートタイマーの方ご自身が計算されていましたが、私が勤める事務所では給与計算をしながら、「この方は扶養内で働く予定だから、あと何時間に抑えた方がいいですよ」とアドバイスしています。





──マンガのなかでは毎年7月が非常に忙しい時期として描かれていましたが、山中さんの場合はどうですか？

山中 とてつもなく忙しいです……。6月から7月の10日までは、とにかく忙殺されますね。毎月の給与計算も、例えば15日払いや25日払いの会社があれば、それまでに終わらせないといけないので、月初めから中旬は忙しいんです。それに加えて、その時期に「年度更新」（労働保険料を計算し直す手続き）と「算定」（4〜6月の給与を基に1年間の社会保険料の基準額を決める手続き）をやらなければいけないので、かなりバタバタしました。

あと忙しいのは、年末調整の時期ですね。マンガのなかでも出てきましたが、生命保険や住宅ローン、扶養家族など控除関係の書類をすべて揃えないといけないので、ひとつでも紛失すると大変なんです。こちらも読みながら「あるある」でした。

──山中さんご自身は社労士試験を受ける前に、こういった仕事があることはご存知でしたか？

山中 正直、知りませんでした。ずっと音楽の仕事をしていて、会社に入るという経験をしたことがなかったので、全く違う世界という感じでしたね。

給与計算のリーダーを務める

──現在は社労士事務所で、どういった仕事をされているのでしょうか？

山中 事務所では給与計算と申請業務を2つの柱として分けていて、私は給与計算のリーダーをしています。メインは給与計算ですが、月の後半には手が空くので、その時は申請業務も手伝います。ほかには、労務相談や助成金の申請を担当することもあります。

──漫画の主人公であるヒナコは、新人社労士としてさまざまな労務問題に直面します。彼女のキャラクターについてはどう感じましたか。

山中 前職の経験を活かしながら社労士として頑張っている姿には、すごく共感を覚えました。ただ、ヒナコは元々派遣社員として総務や労務の経験があるので、最初からクライアントからの質問に電話で答えていて、「新人なのにこんなにできるんだ」と驚きました。私自身は音楽をやっていたので社会経験がほとんどなく、電話での対応やビジネスメールの書き方も、今の事務所で初めて知ったくらいなんです。私にとっては、まるでお手本のようなマンガでした。





──ヒナコは、クライアント企業から報酬をもらいつつも、元派遣社員だった経験から、働く人の立場に寄り添ってしまいます。その点はいかがでしょうか。

山中 その気持ちもすごく分かります。私も最初は、社労士は従業員の方の助けや力になれる仕事なんじゃないかというところからスタートしましたから。ところが、クライアントは会社の社長さん、つまり雇う側なんですよね。社長の意見も正しく理解しないと、両者が納得する解決策を提示することができないので、ヒナコが板挟みになって悩んでいる姿はすごく理解できます。

──原作者の水生大海さんがミステリー作家ということもあり、お仕事マンガの体裁をとりつつも、どんでん返しのようなミステリー要素が含まれています。そのあたりはいかがでしたか？

山中 社労士のマンガと聞いた時、日常を切り取ったようなものが繰り広げられるのかなと最初は思ったんです。ところが、読み進んでいくと、導入部分から気になるワードや伏線があって、話が進むにつれて事件が解決していく。ただの日常だけではない、ミステリーありきの作風がものすごく斬新だと感じました。

とにかくリアリティしかない

──社労士という仕事を全く知らない人にこのマンガをお薦めするとしたら、どうされますか？

山中 1巻を読んだだけでも、社労士の仕事が手に取るようによく分かるんです。「社労士ってどういう仕事？」ってよく聞かれるんですが、説明するのが難しいんです。そんな時、「これ読んでみて」と自信を持って言えますね。「社労士って何？」という方がいたら、とりあえずこれをお薦めします。社労士の立場から見ても、とにかくリアリティしかありませんから。





──ちなみに社労士には、試験に合格した「資格保有者」と、実際に社労士登録をしている「登録社労士」があり、山中さんは「資格保有者」と聞きました。

山中 社労士登録というのは、自分が所属する、もしくは働く所在地の都道府県の社労士会に登録をすることです。登録することで、いわゆる社労士バッジがもらえて、自分の事務所を持つことができます。資格保有者だけだと、「社労士です」と名乗ることはできないんです。

登録するには2つの条件から選べることができ、1つは実務を2年間積むこと。もう1つは「事務指定講習」という3、4ヶ月で終わる講習を受けることです。この講習を受けると2年分の実務を積んだと見なされ、社労士登録をすることができます。

──山中さんは2年間の実務経験の方を選ばれたわけですね。

山中 はい。社労士の資格を目指して勉強したのですが、1回目の試験で不合格になり、「今のままじゃダメだ」と思って、現在勤めている社労士事務所を探し、働きながら1年間勉強しました。その過程で、1年間労務に携わっても、勉強することがまだまだたくさんあることを実感しました。このままでは一人前じゃないなと感じたので、2年間しっかり実務を積もうと思い、実務経験の方を選びました。



写真・橋本篤

──ご自身の社労士登録はいつ頃のご予定ですか？

山中 2025年10月1日付けで登録をする予定です。なので、今年中には社労士のバッジを受け取ることができると思います。

──ちみなに、マンガはよく読まれるのですか？

山中 最近は読む回数が減ってしまったんですが、元々マンガが大好きだったんです。なかでも好きな作品は、峰倉かずや先生の『最遊記』ですね。あとは『名探偵コナン』や『BLEACH』とか『HUNTER×HUNTER』とか、少年マンガ系が多かったです。ただ、最近はどうしても社労士関係の知識をインプットするのが大変で、「マンガを読もうか、参考書を読もうか」となると、参考書の方を手に取ってしまうことが多いので、少しご無沙汰しています。

やまなか・あやか

高校で軽音楽部に入り、ドラムを始める。2013年、所属事務所内で結成されたバンドに加入。15年、メジャーデビューし、５枚のアルバムをリリース。21年、バンド脱退を表明。23年、社会保険労務士の国家試験に合格。現在、社労士事務所に勤務しつつ、ドラマーとして活動している。

