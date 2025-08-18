20歳・福井梨莉華、グラビアシーンを席巻する“とにかくすごい”マシュマロボディ
俳優の福井梨莉華（20）が、18日発売の『週刊プレイボーイ』35号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】こぼれんばかりの“たわわ”…“とにかくすごい”マシュマロボディを見せた福井梨莉華
福井は、2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）のオーディションに合格し、俳優として芸能界の道へ。翌24年9月にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで数々の雑誌の表紙を飾り、多くのファンからは「グラビア界の大本命」と呼ばれるようになった。
10月29日に1st写真集『福井梨莉華 1st 写真集（仮）』（講談社）をリリース予定の福井が、今回もグラビアシーンを席巻するT158・B90・W59・H86の“とにかくすごい”マシュマロボディを披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア&DVDに一ノ瀬瑠菜、そのほか逢田珠里依、木村夢叶、小日向優花、峰島こまき、瀬戸環奈が登場する。
