¡Ú¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤òÏ¢È¯¤·¤Ê¤¤¡Û´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö°ÍÍê¤¹¤ë¡×¤È¤¤Î°ì¸À¤Ï¡©
¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊ¸ÌÌ¤¬¤³¤ï¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢1Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¥á¡¼¥ë»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÇº¤ß¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀîÏ©°¡µªÃø¡Ø¿·ÈÇ µ¤¤Î¤¤¤¤¿Ã»¤¤¥á¡¼¥ë¤¬½ñ¤±¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤éÊÔ½¸¡¦È´¿è¤·¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥á¡¼¥ë¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡¡°ÍÍê¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢¸À¤¤²ó¤·¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤µ¤äÀ¿°Õ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤òÏ¢È¯¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¡Ö°ÍÍê¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉ½¸½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
-----------------------
¡¦°Ñ°÷½¢Ç¤¤ò¤´°ÍÍê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ª¡Ö¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤è¤ê¤â¾¯¤·²þ¤Þ¤Ã¤¿É½¸½¡£
¡¦¤´¾µÂú¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤éÀ¿¤Ë¹¬¿Ó¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ª¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿½ñ¤Êý¡£¡Ö¹¬¿Ó¡×¤Ï¡Ö¹¬¤¤¡×¤Ç¤â¤è¤¤¡£
¡¦¤³¤Î½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÀèÀ¸¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤ª´ê¤¤¤Î¤´Ï¢Íí¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢ªÁê¼ê¤ËÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ä¤«¤¨¤ëÉ½¸½¡£
¡¦¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¼¡²ó¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ª°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤Æ·É°Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë½ñ¤Êý¡£
¡¦ËÜÆü¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢ª¿·¤·¤¤¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·Êý¡£
¡¦¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´Ï¢Íí¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ªÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë½é¤á¤Æ°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÅÅÏÃ¤Ç³µÍ×¤òÀâÌÀ¡¢¢¾µÂú¤Î¸å¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤Æ¤¤¤Í¤¤¡£
¡¦ÀèÆü¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¡¢Àµ¼°¤Ë¤´°ÍÍê¿½¤·¾å¤²¤¿¤¯¡¢¥á¡¼¥ë¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ª´ë²èÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤Þ¤À·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¡¢»Å»ö¤ÎÈ¯À¸¤¬·èÄê¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀµ¼°°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¡£
¡¦¤¿¤¤¤Ø¤ó¾¡¼ê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ª»Å»ö¤Î´ü¸Â¤Ê¤É¤ò½ñ¤Åº¤¨¤ë¤È¤¤ÎÉ½¸½¡£Ê¸Ëö¤ò¡Ö¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤Î¥á¡¼¥ëÊ¸Ãæ¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤«¤¦²ó¿ô¤¬¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
-----------------------
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¿·ÈÇ¡¡µ¤¤Î¤¤¤¤¿Ã»¤¤¥á¡¼¥ë¤¬½ñ¤±¤ëËÜ¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£