お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、16日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。若手時代の話を回想した。

この日は先週に引き続き「阪神タイガース応援SP」として、元阪神の関本賢太郎氏、能見篤史氏がゲスト出演。関西の阪神にちなんだスポットを巡った。

そこで関本氏も長年通う「焼き肉店」があるとして「塚口」に到着。すると浜田が突然「塚口は僕、1人で住んでいる時に住んでた所」と明かした。

芸能界入りした直後の話で、実家の尼崎を離れて1人暮らしをしていた場所だといい、「ここから心斎橋まで（通っていた）」と懐かしがったが、遠い記憶で「この辺、通ったことあるのかな？」とロケした場所を見渡した。

当時は「ミナミ（難波周辺）で収録終わって、ご飯も食べて、帰ってくるぐらいだったから」と、塚口近辺を散策することも少なかったと説明。ただ「安かったのよ、当時は。1人で住んでいるのに、部屋が3つか4つあった」と、家賃相場も明かしていた。

後輩のたまり場になることもなく「仕事終わったらパッとミナミから離れていたから。どこ行ったか分からんみたいな」と、他の芸人仲間などにはあまり知られていないと振り返っていた。