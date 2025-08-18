◆ 成功の要因を分析「益田が集中して投げるまでのタイミングだとか…」

ソフトバンクは17日、ロッテと対戦し1x−0とサヨナラ勝利を収めた。9回裏、先頭の近藤健介が四球を選び出塁すると、代走・緒方理貢が登場。緒方は暴投で二塁に進塁すると、一死一・二塁での牧原大成の打席で初球から三盗に成功。その後、牧原の安打で緒方は本塁に生還した。

サヨナラを呼び込んだ緒方の三盗に、17日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』でも注目が集まった。

MCの岩本勉氏が「小久保監督もプロの仕事をしてくれたなと試合後に言っていた」と語ると、笘篠賢治氏は「（左打者の）牧原の打席で三塁側が空いているので、非常に捕手が投げやすい状況。だから走るのにすごく勇気がいる」と分析し「ただやはり投手・益田直也が本塁へ集中して投げるまでのタイミングだとか、心の中ですごく計算をしている。走りなさいというサインではなく本人の判断だと思うが、根拠があった上でスタートを切っていると思う」と緒方の判断力を称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』