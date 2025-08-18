◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 沖縄尚学５―３仙台育英＝延長１１回タイブレーク＝（１７日・甲子園）

８強が出そろった。沖縄尚学は、最速１５０キロの２年生エース・末吉良丞（りょうすけ）が延長１１回を１６９球で投げ抜き、今秋ドラフト候補に挙がる仙台育英（宮城）の吉川陽大（３年）との好左腕対決を制して、２年ぶりのベスト８。準々決勝は、西日本短大付（福岡）に逆転勝ちして１４年ぶりに８強に進んだ東洋大姫路（兵庫）と対戦する。県岐阜商は明豊（大分）に勝利し、甲子園９０勝目。公立校唯一のベスト８進出となった。１８日は休養日で、準々決勝は１９日に行われる。

感情があふれ出た。エースは何度も涙を拭いながら打席に立った。延長１１回２死三塁。二ゴロに倒れた仙台育英・吉川は一塁へヘッドスライディングしたまま突っ伏し、しばらく立ち上がれなかった。「やりきったという気持ちと、控えの仲間がサポートをしてくれたので、申し訳ない気持ちで…」。泥だらけのユニホームが死闘を物語っていた。

沖縄尚学・末吉との大会屈指のサウスポー対決は、９回で決着つかず、延長戦に突入した。１０回は無失点も、１１回に味方の失策と適時三塁打で２点を勝ち越された。１５１球を投げ、１０安打５失点。今大会２度目の２ケタとなる１０奪三振で完投も、報われなかった。末吉について吉川は「この試合、ライバルとしてやってきた。粘り強いピッチングを見せてくれたので『勝つぞ』という思いがあった」。試合後には「頑張って」と直接声をかけ、握手を交わした。

須江航監督（４２）は２人の投げ合いを「吉川君と末吉君の空間になっていた。誰もそこに立ち入ることはできないなと思った」と絶賛した。「仙台育英じゃなかったらこんな自分になっていなかった。感謝の気持ちでいっぱいです」。最後の夏に輝きを放った背番号１。聖地との別れに、涙が止まらなかった。（高澤 孝介）

▼宮城県勢左腕初・２度目の２ケタ奪三振 仙台育英の左腕・吉川陽大は１０奪三振。初戦・鳥取城北戦１２Ｋに次ぎ、今大会２度目の２ケタ奪三振をマークした。宮城県勢で夏の甲子園１大会２度の２ケタ奪三振は、５９年東北・波山次郎、０４年東北・ダルビッシュ有、０６年仙台育英・佐藤由規以来、４人目。過去３人は右投手。左腕では吉川が初。