コンニャクの好きな食べ方は？＜回答数 36,440票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第259回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「コンニャクの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:コンニャクの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
コンニャクの田楽
【材料】（2人分）
板コンニャク 1/2枚
<田楽みそ>
みそ 大さじ 2
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 大さじ 1
ショウガ(すりおろし) 1片分
白ゴマ 適量
【下準備】
1、板コンニャクは幅2cmに切り、水からゆで、煮たったらザルに上げる。串を刺す。
【作り方】
1、耐熱容器に＜田楽みそ＞の材料を混ぜ合わせ、途中で混ぜながら、電子レンジで水っぽさがなくなりペースト状になるまで1〜2分加熱する。
2、器に板コンニャクを並べて(1)をぬり、白ゴマを振る。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
