■今回の結果は？

今日の質問は「コンニャクの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:コンニャクの好きな食べ方は？

・「コンニャクの好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … 煮物 50%
・2位 田楽 40%
・3位 ステーキ 6%
・4位 唐揚げ 4%

※小数点以下四捨五入

36,440票




■今日のおすすめレシピ

コンニャクの田楽


【材料】（2人分）

板コンニャク 1/2枚
<田楽みそ>
  みそ 大さじ 2
  酒 大さじ 2
  みりん 大さじ 2
  砂糖 大さじ 1
  ショウガ(すりおろし) 1片分
白ゴマ 適量

【下準備】

1、板コンニャクは幅2cmに切り、水からゆで、煮たったらザルに上げる。串を刺す。



【作り方】

1、耐熱容器に＜田楽みそ＞の材料を混ぜ合わせ、途中で混ぜながら、電子レンジで水っぽさがなくなりペースト状になるまで1〜2分加熱する。



2、器に板コンニャクを並べて(1)をぬり、白ゴマを振る。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。

