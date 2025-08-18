牧原大が試合を決めた。互いに無得点のまま迎えた九回。1死一、三塁の好機で、ロッテ益田のスライダーを引っ張ると、打球は右前へ抜けた。今季5度目のサヨナラ勝ち。歓喜の輪の中でもみくちゃにされた男は「つないでくれたので、何とかかえそうという気持ちで打てた」と振り返った。

この回先頭の近藤が四球を選ぶと、代走には緒方が送られた。続く山川の打席で、相手の暴投により二塁へ進塁。その後1死一、二塁となると、牧原大への初球で緒方は果敢にスタートを切り、三盗を決めた。チャンス拡大の好走塁に、小久保監督も「立派な勇気。今カードの2勝は彼の活躍が大きい」とサヨナラのホームを踏んだもう一人のヒーローを絶賛した。

投手陣の好投も劇的勝利を呼び込んだ。勝ち星こそつかなかったが、先発のモイネロが七回まで10三振を奪うなど3安打無失点。八回以降は松本裕、杉山がゼロでつないだ。指揮官は「先発投手が非常に役割を果たしたし、後の投手の安心感。ゼロで抑えてくれるだろうという思いで攻撃できる」と投手の粘りが導いた勝利だとねぎらった。

カード勝ち越しに加え、今季のロッテ戦勝ち越しも決めた。2位日本ハムとの首位争いは続く。小久保監督は「もうここまで来たら一戦必勝。悔いのない試合を積み重ねる。それだけ」ときっぱり。粘り強くつかんだこの1勝には大きな価値がある。（鬼塚淳乃介）