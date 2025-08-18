第107回全国高校野球選手権大会第12日の17日、大分県代表の明豊（別府市）は岐阜県代表の県岐阜商と3回戦を戦い、1−3で敗れた。初回に3点を先制される苦しい展開。何度も好機をつくって反撃するがあと一本が出なかった。今大会最長の5年連続で甲子園切符を勝ち取り、3年ぶりに夏の初戦を突破した。選手もスタンドも悔し涙に暮れながら「出し切った」と前を向いた。

3点の先制を許すが二回、先頭打者の1年生が雰囲気を変えた。川口琥太郎選手の三塁打を皮切りに1点を返す。父・慎一さん（48）は「1年生だから迷惑をかけずに頑張ってほしいと祈るばかり」とほっとした様子だった。

2回戦までと同様、スタンドでは明豊の吹奏楽部と別府大吹奏楽団が合同演奏。同大の田中真優子さん（19）は昨年に引き続いてのスタンド。「球児たちには自分たちの分まで楽しんでほしい。青春してこい！ という気持ちで吹いている」と笑顔を浮かべた。

六回、川口選手と辻田拓未捕手（3年）の安打で満塁の絶好機をつくるが、得点につなげられない。スタンドから見守る野球部の山田教富さん（同）は「しっかり守れている。集中を切らさずに」と祈った。

左腕エース寺本悠真投手（同）が追加点を許さない。一塁から声をかけ続ける山口純輔副主将（同）は川崎絢平監督を慕って福岡からやってきた。父の三幸さん（57）は「寮に入っているので月に1度ぐらい会うが、そのたびに成長を感じた。副主将としてチーム全体を考えた話が出てくるようになった」とスタンドから見つめ続けた。

最終回、2死から1番井上太陽選手（3年）が左前打を放つ。続く藤翔琉選手（2年）の当たりは大きな放物線を描いたが右翼フェンス手前で失速した。

5年連続出場のプレッシャーと戦った大分大会を勝ち抜き、甲子園の3試合ではのびのびとプレーする姿を見せたナイン。試合後、山口副主将は「支えてくれた家族のためにも勝ちたかった」と涙を流しながら「みんな出し切りました」と言葉をつないだ。 （松本紗菜子、波多野澪、杉野如海、中野剛史）