¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û½ïÊýÍý¹×¡¡°ÛÎã¤Î¡Ö°ì·³´·¤ì¡×Ëõ¾Ã¤«¤é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¡Ä£ÖÂÇ¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¤«¤é¤âàÇ®¤¤Í×µáá
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£·Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç£±¡½£°¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡££¹²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ë·àÂÇ¡£Ä¾Á°¤ËÂåÁö¡¦½ïÊýÍý¹×³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬·è¤á¤¿Í¦µ¤¤¢¤ë»°Åð¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»Íµå¤òÁª¤ó¤À¶áÆ£¤ÎÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿½ïÊý¤Ï°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÒ¸¶Âç¤ÎÂÇÀÊ¤Ç²Ì´º¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡Ø¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤±¡Ù¤Î¥µ¥¤¥ó¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¡£»î¹ç¸å¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¥¹¥Á¡¼¥ë¡×¡Ö¥×¥í¤Î»Å»ö¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ïÊý¤Ï¡¢º£·î£µÆü¤Ë¥×¥íÆþ¤ê½é¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤Ïà°ì·³´·¤ìá¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤«¤é°ì·³¤Ë¥Õ¥ëÂÓÆ±¤·¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤½¤¦±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó·³ºÆÄ´À°¤ò·Ð¤Æ£±£µÆü¤ÎÆ±Àï¤«¤éºÇÃ»¤Ç°ì·³¾º³Ê¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤¤ÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê³µ¯¤òÂ¥¤µ¤ì¤Æ°ì·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ½é¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¡¢½éÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤Î£²¾¡¤ÏÈà¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÎËÒ¸¶Âç¤Ï¡¢½ïÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡Ö°éÀ®½Ð¿È¡×¤ÎÀèÇÚ¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÒ¸¶Âç¤«¤é½ïÊý¤ØÁ÷¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¸·¤·¤¯¤â°¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂåÁö¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¹µ¤¨¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¤¬¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄ©¤ó¤Ç¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¤«¤Í¤ÆËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö²¼¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬Âç»ö¡£¼çÎÏ¤Î´íµ¡´¶¤¬Áý¤»¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Ëà¥®¥é¥®¥é´¶á¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£½ïÊý¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ÎàÆÍ¤¾å¤²Í×µáá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë£±¾¡¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£