プロ野球セ・リーグは17日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は2位巨人とのカード3戦目。阪神は両チーム無得点の4回、2アウト1塁から3連打で3点を奪い、先制します。先発の才木浩人投手は5回に丸佳浩選手にホームランを浴び1点を返されますが、6回からは盤石の中継ぎ陣がスコアボードにゼロを並べ、カードを勝ち越しました。

中日と対戦したDeNAは、日本野球に復帰した藤浪晋太郎投手が先発し5回1失点。1点リードした状態で6回から中川虎大投手がマウンドに上がりますが1失点で追いつかれると、7回には宮城滝太投手が2点を奪われ勝ち越しを許します。それでも8回に林琢真選手が同点タイムリーを放つと、延長戦12回に林選手の犠牲フライで1点を勝ち越し勝利しました。DeNAは4連勝としています。

広島と対戦したヤクルトは初回に1点を先制されるも3回、内山壮真選手のタイムリーツーベースとオスナ選手の犠牲フライで逆転します。4回には内山選手の2点タイムリーと村上宗隆選手の7号3ランホームランが飛び出しリード。先発の奥川恭伸投手は2度満塁のピンチを招きますが、リリーフ陣の活躍もあり、7回途中2失点で4勝目。ヤクルトは2カード連続の勝ち越しを決めました。

▽17日のセ・リーグ結果

◆阪神3-1巨人

勝利投手【阪神】才木浩人(11勝5敗)

敗戦投手【巨人】赤星優志(6勝8敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1勝2敗24S)

本塁打【巨人】丸佳浩4号

◆DeNA5-4中日

勝利投手【DeNA】坂本裕哉(3勝1敗)

敗戦投手【中日】梅野雄吾(1敗)

セーブ【DeNA】入江大生(3勝1敗18S)

本塁打【DeNA】ビシエド1号 【中日】上林誠知14号

◆ヤクルト7-2広島勝利投手【ヤクルト】奥川恭伸(4勝5敗)敗戦投手【広島】遠藤淳志(1勝2敗)本塁打【ヤクルト】村上宗隆7号