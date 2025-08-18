西野亮廣が約4年ぶりに大悟と直接対峙！「大悟の芸人領収書」新企画 “お笑いの未来を考える会”
8月18日（月）・25日（月）23時59分〜 日本テレビ系で放送の「大悟の芸人領収書」では、新企画「お笑いの未来を考える会」をお届け！ゲストは西野亮廣（キングコング）、品川祐（品川庄司）、井口浩之（ウエストランド）、九条ジョー、エース（バッテリィズ）。
時代の流れとともに芸人を取り巻く環境や求められるものが変わり、その生き方も多様に。しかし業界の考えはまだまだアップデートが追いついていないのでは？そんな考えのもと改革案をもった5人が集結し大悟に直接プレゼン！
改革案は賞レースやテレビのあり方、若手芸人の振る舞い、芸人の引退時期、そして「面白さとは何か」まで議論は大白熱。そして改革者たちのリーダーとして西野が参戦！芸人の新しい生き方を提示し続けてきた西野、一方テレビという場を中心に戦い続ける大悟。ともに最前線を走る2人が約4年ぶりに直接対峙！
MC：大悟（千鳥）
進行：渡邉結衣（日本テレビアナウンサー）
【ゲスト】
西野亮廣（キングコング）、品川祐（品川庄司）、井口浩之（ウエストランド）、九条ジョー、エース（バッテリィズ）
