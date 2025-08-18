歌手椎名林檎（46）が10日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。尊敬するアーティストを実名告白した。

椎名は、MC山崎育三郎から「椎名さんが最も尊敬するアーティストはいらっしゃいますか？」と聞かれると、「音楽の人ではあまりいないんですけど、アスリートとかバレエダンサーとかそういうかたに対しての憧れのほうが強いんですけど…」と切り出した。

そして「日本では…やっぱりBLANKEY JET CITYですかね」と1990年〜2000年に活動した伝説的なロックバンドの名をあげた。ちなみにボーカル＆ギターの浅井健一は椎名の楽曲の歌詞にも登場している。

番組には浅井からVTRで「林檎さんがこの世に登場した時は破壊力がすごかったなという記憶で、天才がこの世に突然現れたというか、いきなりみんなの心を奪っていったっていう印象があります」などと絶賛するメッセージが寄せられると、椎名は「かっこいいですね〜もう。いい先輩、先生でもあり、重い存在ですよね。だって全部おっしゃってることリリック（歌詞）みたいでしたよね。ここ（番組での放送）だけで消えてしまうのはもったいないっていう」と感激していた。