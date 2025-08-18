◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 横浜５―０津田学園（１７日・甲子園）

今春センバツ王者の横浜（神奈川）が津田学園（三重）に５―０で勝利し、２００８年以来１７年ぶりに８強入りした。最速１５２キロの２年生右腕・織田翔希は、食あたりで万全ではない中、先発を志願して５安打完封。横浜投手による甲子園１大会複数完封勝利は、９８年春夏の松坂大輔以来２人目で、下級生では初の快挙となった。織田は初戦から２３回２／３連続無失点。松坂以来の春夏連覇まであと３勝とし、１９日の準々決勝は県岐阜商と対戦する。

２年前の８月。横浜・村田監督の精神状態はどん底にあった。夏の神奈川大会決勝・慶応戦では２点リードの９回、３ランを被弾。逆転負けで甲子園行きを逃した。心身を整えるため、家族で九州へ旅行した。

すると福岡で中学教師を務める日体大の先輩から、こんな連絡があった。「織田という好投手が北九州にいるんだ。進路は決まっていない。視察に来ないか」

織田がプレーする足立中軟式野球部は部員１３人。織田はすでに１４３キロを計測。全国大会に出場するなど、地元では名の知られた存在だった。織田は村田監督との初対面を鮮明に覚えている。「ずっと笑顔で、熱い人で。この人の下でやりたいと、横浜へ見学に行くことを決めたんです」

もしあの夏、慶応に勝って甲子園に出ていたら―。「織田とは出会っていません。何かの縁ですよね」と村田監督。運命で結ばれた師弟の物語は、さらに続いていく。（加藤 弘士）