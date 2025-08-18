◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 沖縄尚学５―３仙台育英＝延長１１回タイブレーク＝（１７日・甲子園）

８強が出そろった。沖縄尚学は、最速１５０キロの２年生エース・末吉良丞（りょうすけ）が延長１１回を１６９球で投げ抜き、今秋ドラフト候補に挙がる仙台育英（宮城）の吉川陽大（３年）との好左腕対決を制して、２年ぶりのベスト８。準々決勝は、西日本短大付（福岡）に逆転勝ちして１４年ぶりに８強に進んだ東洋大姫路（兵庫）と対戦する。県岐阜商は明豊（大分）に勝利し、甲子園９０勝目。公立校唯一のベスト８進出となった。１８日は休養日で、準々決勝は１９日に行われる。

投球数は１６０を超えていた。未体験ゾーンに足を踏み入れた末吉が最後の力を振り絞った。２点リードの延長１１回２死三塁。初回から投げ合ってきた吉川との直接対決だ。「先輩とか関係なく、負けたくない。ここで絶対に切る」。決め球のスライダーで二ゴロに打ち取った。「よっしゃ、勝ったぞ！」。ポーカーフェースを貫いてきた左腕は、控えめに両手を上げてグラブをたたいた。

１６９球、３失点完投。１７５センチ、８９キロのぶ厚い体には、無尽蔵のスタミナが宿る。「誰よりも投げ込みました」。５月以降、３日続けて１００球以上を投げ、１日はノースローという日々を送った。延長１０回に、この日最速タイの１４５キロを計測。１４三振で完封した金足農との１回戦に続き、２ケタ１２三振を奪った。沖縄勢による大会２度以上の２ケタＫは、１０年に３度マークして沖縄に初めて深紅の大優勝旗をもたらした興南・島袋洋奨らに続き、３人目の快挙となった。

心もタフだった。延長タイブレーク１０回、自軍の攻撃が無得点に終わり、追い詰められた１０回裏に強さを示した。無死一、二塁から右打者のインローにスライダーを連投。送りバントの失敗を誘った。「できるものなら、やってみろという気持ちでした」。サヨナラを阻止し、１１回の勝ち越しにつなげた。

夏の甲子園を前に、帽子のつばの裏側に好きな漢字の「羽」の１文字を記した＝写真＝。「比嘉先生（監督）からよく言われるのが、フォームのバランス。『羽』という字はバランスが良くないときれいに見えないんです」。３死球を与えて苦しむ場面もあったが、バランスを意識して、その都度修正した。

激闘を制してチームは甲子園３０勝目を挙げて８強入り。沖縄尚学の聖地での延長戦勝利は、比嘉公也監督（４４）がエースとして初優勝に導いた９９年センバツの準決勝（８〇６ＰＬ学園＝延長１２回）以来になる。「３０勝を達成すれば、夏の頂点が見えてくる」と末吉。金足農を完封した際、スカウトから「今年のドラフトでも１位かも」との声が漏れた２年生左腕が、大きな羽を広げて日本一を取りに行く。（浜木 俊介）

◆末吉 良丞（すえよし・りょうすけ）２００８年１１月１８日、沖縄・浦添市生まれ。１６歳。仲西小２年の時に仲西ヴィクトリーＢＢＣで野球を始め、仲西中では軟式野球部。沖縄尚学では１年夏に背番号２０でベンチ入り。秋季大会からエースナンバーに。最速１５０キロ。１７５センチ、８９キロ。左投左打。

▼沖縄県勢２年生初・２度目の２ケタ奪三振 沖縄尚学の２年生左腕・末吉良丞が、初戦・金足農戦１４Ｋに次ぎ、今大会２度目の２ケタ、１２奪三振。夏の甲子園で下級生が１大会２度の２ケタ奪三振は、２１年京都国際の２年生左腕・森下瑠大が２、３回戦と、２試合連続でマークして以来。また、沖縄県勢で１大会２度以上の２ケタ奪三振は、１０年に３度記録した興南・島袋洋奨、１４年に２度の沖縄尚学・山城大智と３人目。左腕では「琉球トルネード」の異名を取った島袋以来。２年生投手では初めてだ。