·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¤ª¾Ð¤¤¹Ã»Ò±à¡É±äÄ¹Àï¡ª¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¤«¤é¾×·â¤ÎÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Êü¤¿¤ì¤ë!?
8·î18Æü¡Ê·î¡Ë24:29¡Á24:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
¢¨·ÏÎó¶É¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
º£Ìë¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤¤Ä¤â¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È´ë²è¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¡£¤µ¤ä¹á·³¡ãÇò¥Á¡¼¥à¡ä VS ÂÀÅÄ·³¡ãÀÖ¥Á¡¼¥à¡ä¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡È·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¹Ã»Ò±à¡É±äÄ¹Àï¡ª
»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¸ç¡È´ÆÆÄ¡É¤ÈÀîÅçÌÀ¡È¥³¡¼¥Á¡É¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë²á¹ó¤ÊÆÃ·±¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©¤à¡ª
¡ÚÆÃ·±¡§¢þ¢þ¹â¹» ¹»²ÎÀÆ¾§¢ö¡Û
Âç¸ç¤¬¹Í¤¨¤¿¡È³Ø¹»Ì¾¡É¤Î¤ªÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Â¨¶½¤Ç¹»²Î¤Î²Î»ì¤ò¹Í¤¨¡¢4¿Í¤Ç1¥Õ¥ì¡¼¥º¤º¤ÄÇ®¾§¡ª
ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥Ä¥ì¤¢¤ë¤¢¤ë¹â¹»¡×¡£¤³¤Î¤ªÂê¤Ë¤Ï¡¢Çò¥Á¡¼¥à¤Î¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦´ØÂÀ¡¢¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¤¬Ä©Àï¡£4¿Í¤¬²Î¤¦¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥Ä¥ì¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¤â¾Î»¿¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¹âÉ¾²Á¤ò½Ð¤·½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡ª
Â³¤¯ÀÖ¥Á¡¼¥à¤Ï¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯¡¢·ó¸÷¥¿¥«¥·¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦ÂÀÅÄÇîµ×¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¢¤ë¤¢¤ë¹â¹»¡×¤Ç¾¡Éé¡£¹¥Ä´¤ÊÇò¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë·ë²Ì¤Ë¡ª
¤·¤«¤·Çò¥Á¡¼¥à2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Âç¸ç¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡¦ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î2¿Í¤Ç4¿ÍÊ¬¤Î¹»²ÎÀÆ¾§¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¡ª
2¿Í¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¡ª¡×¡ÖÉé²Ù¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£¤·¤Ö¤·¤Ö²Î¤¤»Ï¤á¤¿¹»²ÎÀÆ¾§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬¹Í¤¨¤¿²Î»ì¤ËÂç¸ç¤ÏÇú¾Ð¡£¡È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡É¤ÎÉ¾²Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¡ÖÎø°¦¤¢¤ë¤¢¤ë¹â¹»¹»²Î¡×¤È¤Ï!?
¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤áÂç¸ç´ÆÆÄ¡¢ÀîÅç¥³¡¼¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¹õÅÄ¤ß¤æ¡È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡É¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ3¿Í¤Ç¹»²ÎÀÆ¾§¤ËÄ©Àï¡ª¤ªÂê¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤Î¼ø¶ÈÆâÍÆ¹â¹»¡×¡£Âç¸ç¤¬¡ÖËÜµ¤½Ð¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿3¿Í¤«¤é¤ÎÞÕ¿È¤Î¹»²Î¤È¤Ï¡©
²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Ï¡Ú¥â¥Î¥Ü¥±È¿Éü²£Ä·¤Ó¡Û¡Ú¥À¥¸¥ã¥ì¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Û¤ÎÆÃ·±¤â´º¹Ô¡ª¹õÅÄ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¾×·â¥À¥¸¥ã¥ì¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Á´°÷¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÍðÆ®Áû¤®¤Ë¡Ä!?
Çú¾Ð¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¤ª¾Ð¤¤¹Ã»Ò±à¡É¡£¿¿²Æ¤Î¿¼Ìë¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ®·ì¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é
´ÆÆÄ¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥³¡¼¥Á¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ãÇò¥Á¡¼¥à¡ä¤µ¤ä¹á¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡Ë¡¡
¡ãÀÖ¥Á¡¼¥à¡ä¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¬¥¯¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¡¢·ó¸÷¥¿¥«¥·¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º
¢¨50²»½ç