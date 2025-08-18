◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 東洋大姫路３―２西日本短大付（１７日・甲子園）

エースの風格を漂わせた。逆転して迎えた５回、東洋大姫路の最速１４７キロ右腕・木下鷹大が、３番から始まる相手打線の攻撃を３者連続三振に斬った。自己最速に迫る１４６キロもたたき出して勢いに乗り、６回１／３を４安打無失点、８Ｋ。「初戦と比べて比べものにならないくらい、いいピッチングが出来た」と胸を張った。

３回、先発の森皐葵（こうき）が先制点を許し、２死一、二塁でマウンドへ。いきなり左前打で１点を失ったが、冷静さは失わなかった。次打者を右飛で切り抜け、その後は無失点。１、２回戦で計２７２球を投じ、中１日で臨んだ登板だったが「楽しい気持ちでいっぱい」と１０２球を投げ抜いた。

今春センバツで敗れた広島商との２回戦に先発し、５回６失点。経験値不足から、走者を置くと焦り、思うような投球ができなかった。県大会、近畿大会では故障の阪下漣に代わって「１」を背負い、優勝。岡田龍生監督（６４）は「勝たせてやらないと、投手は自信やプライドは付かないと、３０年以上、履正社でやってきて思っていた。竹田（ＤｅＮＡ）もそういう育て方をしてきた」。名将の下、右腕は着実に前進してきた。

「今は走者を置いても自分の投球が出来る。ピンチでは自分の方が抑えられると思っていたので、交代したくなかった。投げ切れて良かった」と木下。エースとしての意地ものぞかせた右腕が、１９７７年夏以来、４８年ぶりの全国制覇まで腕を振り続ける。（瀬川 楓花）