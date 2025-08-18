過去2回の放送が大反響を呼んだ新型バラエティーが帰ってくる！今日8月18日（月）よる10時から日本テレビ系で「X秒後の新世界」を放送。

世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証！新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす当番組。今回のスタジオゲストは、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤井貴彦、大久保佳代子、ジェシー（SixTONES）。

今回の放送で番組が追跡した疑問や謎を紹介！驚きの結果にスタジオ騒然!?

●小型犬好きなイメージのキャバクラ嬢だが…大型犬を飼っているキャバクラ嬢はいないのか？

キャバクラ嬢といえば小型犬を飼っている人が多いイメージ、大型犬を飼っているキャバ嬢は見たことがない…ということで、お笑い芸人・きしたかのが体当たり調査！

東京中のキャバクラを周り、大型犬を飼っている人はいないか聞き込み。連日の聞き込みで見つからず、先輩であるキャバクラ大好きな錦鯉・渡辺隆と、元ボーイで今でも数々のキャバ嬢と交流があるオズワルド・伊藤俊介に電話でヘルプ。「いるんじゃねえかな…」その結果とは？

●茨城県の至る所で見る謎の落書き“スタミナ冷し”一体誰が何のために描いたのか？

茨城県の至るところにある「スタミナ冷し」の落書き。地元の人も誰がどんな目的で書いているかはわからず、気がついたらあったという。しかも茨城だけにとどまらず、北海道・網走や札幌、宮城・仙台、愛媛、さらにはタイのチェンマイにまで。確認できただけでも50カ所以上に「スタミナ冷し」の落書きが。

全ての落書きが同じ書体、同じ文字間隔で書かれているように見えるが、一体誰が？書体の似ているメニューがあるラーメン屋に突撃！真相に迫ることが出来たのか？

●思わず「フーーー！」と言いたくなる見事な切り返しとは!?「X秒後のフー！クイズ」

答えを知ると思わずフー！と言いたくなってしまう「X秒後のフー！クイズ」。

・クリントン元アメリカ大統領の妻 ヒラリー・クリントン氏。言わずと知れたアメリカ最強のファーストレディが旦那であるクリントン元大統領とガソリンスタンドに行ったときに、元彼と遭遇。「彼と結婚していたらガソリンスタンドの奥さんだったんだよ」というちょっとした皮肉を言ったクリントン元大統領に、ヒラリー氏が切り返した一言は!?

・型破りな天才落語家・立川談志さん。テレビでも活躍していた談志さんがある日タクシーに乗っていた時、運転手が談志さんに向かって「いいよねアンタは、テレビ出て美味いもん食ってたくさんお金がもらえるんだろ！俺たちはいくらかしか貰えない」と、失礼な発言。談志さんは怒るかと思いきや、粋な一言でタクシー運転手を黙らせる！その答えを知ると思わずあなたは「フーーー！」と言いたくなる！

その他にも新知識、新情報が続々！

＜スタジオゲスト＞

せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤井貴彦、大久保佳代子、ジェシー（SixTONES）

＜VTR出演＞

きしたかの