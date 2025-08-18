◆米大リーグ カブス４―３パイレーツ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３０）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パイレーツ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、３打数無安打１四球だった。カブスは逆転勝ちして２連勝となった。

前日１６日（同１７日）の同カードでは、８試合ぶりのマルチ安打をマークするなど４打数２安打１打点でチームの勝利に貢献。スタメン出場した試合では３試合連続安打と、後半戦は試合前の時点で打率２割と苦しんでいたが、復調の兆しを見せていた。

１、２打席目は遊ゴロ、三ゴロに打ち取られたが、１点を追う６回１死走者なしの３打席目は四球で出塁。続くクローアームストロングの右前安打で三塁へ進むと、ケリーの中前適時打で同点のホームを踏んだ。４打席目は見逃し三振。チームは同点の８回１死満塁でスワンソンの右犠飛で勝ち越して、２連勝となった。調子に乗りきれない誠也は、９試合連続本塁打なしとなった。

カブスは８月に入って連勝がなく、２連勝したのは７月３０日、８月１日以来。１４連勝で止まったブルワーズとのゲーム差は、「８」となった。