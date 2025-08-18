◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）

サマー２０００シリーズ第４戦、第６１回札幌記念・Ｇ２は１７日、札幌競馬場で行われ、１０番人気のトップナイフが鋭く抜け出し、重賞初制覇を飾った。横山典弘騎手＝美浦・フリー＝は自身の記録を更新する５７歳５か月２６日でのＪＲＡ最年長重賞勝利。２０分前に行われたサマーマイルシリーズ第３戦、第７３回中京記念・Ｇ３（中京）で重賞初制覇した３歳牝馬のマピュースの鞍上は、三男の横山武史騎手（２６）＝美浦・鈴木伸厩舎＝で、横山親子初の同日重賞制覇だった。

全身から喜びがあふれ出た。雨上がりの札幌競馬場。ターフから引き揚げるトップナイフの馬上で、横山典はスタンドへ何度も左腕を突き上げた。そして、両腕でパートナーの首筋を抱きしめる。検量室前では「やった〜」と昆調教師と抱き合った。「とてもうれしいです。やっと復活してくれたのでうれしいです」。２、３歳時に重賞で２着が４回もあった素質馬とようやくつかんだ初タイトル。長いトンネルを抜けた先に最高の笑顔があった。

５７歳５か月２６日で自身のＪＲＡ最年長記録を更新する重賞勝利には技術の粋が詰まっていた。道中は雨で荒れて各馬が避けた内の馬場を通り、後方からスルスルと先団へ進出。「道中が楽にこられたので、進路さえ開けば突き抜けると思っていました」。直線手前では自信を込めた右ステッキで加速をつけ、馬と馬の間を一気に抜け出す。最後まで止まらない。１馬身差の完勝だった。

不屈の思いが乗り移った。一昨年のこのレース２着以降、約２年も連対がなく、２度も膝蓋（しつがい）骨の手術を行った。２度目は昨秋のアンドロメダＳ３着後。「このまま終わらせるわけにはいかない」。強い思いを胸に愛馬と向き合った昆調教師に、横山典が告げたのは「（手術の）麻酔（の影響）が抜けるには２走いる」。名手の言葉通り、最高の結果は休養からの叩き３走目に運ばれてきた。

３歳時から〈２〉〈６〉着だった北の大一番を三度目の正直で制した。今後は未定だが、この日、横山武と初の親子同日重賞Ｖにもなった横山典の視線は先を見据える。「軌道に乗れば、これから大きなところで大きな花を咲かせられると思います」。鮮やかな復活劇は、再び頂点へ走り出す序章に過ぎない。

（山本 武志）

トップナイフ 父デクラレーションオブウォー、母ビーウインド（父スピニングワールド）。栗東・昆貢厩舎所属の牡５歳。北海道浦河町・杵臼牧場の生産。通算成績は１９戦３勝。重賞初勝利。総獲得賞金は１億９６２４万３０００円。馬主は安原浩司氏。