サッカーJ1リーグは、16日（土）、17日（日）に第26節の10試合が行われました。

最近は毎節、首位交代が起きるJ1。今節首位に立ったのは京都サンガF.C.。ホームで東京ヴェルディに勝利し、7試合負けなしと好調。前節首位の鹿島アントラーズは、アビスパ福岡と引き分けで2位に後退。柏レイソルはファジアーノ岡山に敗れ3位。ヴィッセル神戸はJ1残留争いの横浜FCに敗れ連敗となり、6位に順位を落としました。

FC町田ゼルビアはセレッソ大阪に快勝し、怒とうの7連勝で4位浮上。サンフレッチェ広島も最近4戦を3勝1分けと好調で、順位を5位に上げました。首位京都から6位神戸までの勝ち点差は『2』。シーズン終盤に向けて、優勝争いは大混戦となっています。

またJ1残留争いもし烈な展開。残留圏内17位湘南ベルマーレはFC東京と引き分け。一方、J2降格圏の18位横浜F・マリノス、19位横浜FCはそろって勝利。17位湘南と18位横浜FMの勝ち点差は『1』にまで詰まっています。前半戦は絶不調で最下位に沈んでいた横浜FMは、最近5試合を3勝1敗1分けと復調しています。

【J1第26節結果】

◆鹿島 1−1 福岡（メルカリスタジアム）

得点【鹿島】舩橋佑（後半39分）【福岡】碓井聖生（後半5分）

◆横浜FM 3−1 清水（IAIスタジアム日本平）

得点【横浜FM】角田涼太朗（前半16分）ディーン デイビッド（前半29分）谷村海那（後半35分）【清水】北川航也（後半45分）

◆浦和 2−1 名古屋（埼玉スタジアム2OO2）

得点【浦和】小森飛絢（前半7分）マテウス サヴィオ（前半32分）【名古屋】原輝綺（後半21分）

◆町田 3−0 C大阪（町田GIONスタジアム）

得点【町田】ナ サンホ（前半22分）林幸多郎（前半42分）オ セフン（後半34分）

◆湘南 2−2 FC東京（レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】鈴木雄斗（後半21分、後半45+7分）【FC東京】長倉幹樹（前半6分）アレクサンダー ショルツ（後半7分）

◆新潟 1−1 川崎F（デンカビッグスワンスタジアム）

得点【新潟】白井永地（前半7分）【川崎F】伊藤達哉（前半45+1分）

◆京都 1−0 東京V（サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【京都】ラファエル エリアス（後半21分）



◆横浜FC 1−0 神戸（ノエビアスタジアム神戸）

得点【横浜FC】伊藤翔（後半45+4分）

◆広島 1−0 G大阪（エディオンピースウイング広島）

得点【広島】中村草太（前半19分）

◆ 岡山 2−1 柏（JFE晴れの国スタジアム）得点【岡山】岩渕弘人（前半4分）ルカオ（後半45分）【柏】仲間隼斗（後半45+5分）