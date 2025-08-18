サッカーJ2リーグは、16日（土）〜17日（日）に第26節の10試合が開催されました。

首位の水戸ホーリーホックは、8位ジュビロ磐田に敗戦。水戸は今季リーグ戦ホームゲーム14試合目にして初黒星となりました。2位ジェフユナイテッド千葉は徳島ヴォルティスとの上位対決を制し連勝。首位水戸との勝ち点差を『3』に縮めています。

3位にはサガン鳥栖との上位対決に勝利したV・ファーレン長崎が浮上。RB大宮アルディージャも勝利を飾り、4位に順位アップ。3位長崎から9位FC今治までの7チーム間の勝ち点差は『5』となっています。

今節前に岩政大樹監督と契約解除し、柴田慎吾監督が新たに就任した11位北海道コンサドーレは、ホームでブラウブリッツ秋田に敗戦。最下位の愛媛FCは5連敗、J2残留圏内の17位ロアッソ熊本までは、勝ち点11差となりました。

【J2第26節結果】

◆秋田 2−0 札幌（大和ハウス プレミストドーム）

得点【秋田】鈴木翔大（前半36分）梶谷政仁（後半19分）

◆磐田 3−1 水戸（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【磐田】グスタボ シルバ（前半8分）倍井謙（前半14分）渡邉りょう（後半41分）【水戸】渡邉新太（後半34分）

◆今治 2−1 富山（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【今治】マルクス ヴィニシウス（前半22分）市原亮太（前半45+3分）【富山】實藤友紀（後半45＋4分）

◆山形 1−0 いわき（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】高橋潤哉（後半42分）

◆千葉 1−0 徳島（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】オウンゴール（後半20分）

◆山口 2−2 仙台（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】野寄和哉（前半17分）アレフ フィルミーノ（後半36分）【仙台】荒木駿太（前半25分）相良竜之介（後半18分）

◆熊本 2−1 藤枝（えがお健康スタジアム）

得点【熊本】藤井皓也（前半16分）神代慶人（前半41分）【藤枝】浅倉廉（後半27分）

◆甲府 2−0 大分（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】鳥海芳樹（後半2分）三平和司（後半39分）

◆大宮 3−0 愛媛（ニンジニアスタジアム）

得点【大宮】泉柊椰（前半20分）カプリーニ（後半25分）津久井匠海（後半40分）

◆長崎 2−1 鳥栖（駅前不動産スタジアム）得点【鳥栖】山田寛人（前半45+4分）【長崎】マテウス ジェズス（前半15分、後半38分）