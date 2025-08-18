Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¤Ê¤É23ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×È¯É½¡¡Á°¶¶»Ô¡¦ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¡¦´ôÉì»Ô¤Ç¤ÏÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹39¡î
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇ¹âµ¤²¹¤Ï39¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ°¶¶»Ô¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¡¢´ôÉì»Ô¤Ê¤É¤Ç39¡î¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤äÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç38¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¤Ê¤É¤Î23ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£