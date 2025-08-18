◇第107回全国高校野球選手権大会(19日、甲子園球場)

夏の全国高校野球選手権大会は17日に3回戦の4試合が行われ、沖縄尚学（沖縄）、横浜（神奈川）、東洋大姫路（兵庫）、県岐阜商（岐阜）が準々決勝に進出。ベスト8が出そろいました。

大会は休養日を1日挟み、13日目となる19日に準々決勝の4試合が行われます。第1試合は大会2連覇を狙う京都国際（京都）が、夏は初のベスト8入りを果たした山梨学院（山梨）と対戦。京都国際は3回戦、終盤の逆転劇で尽誠学園（香川）との1点差ゲームをものにしました。対する山梨学院は3回戦で17安打14得点をあげています。

第2試合では関東第一（東東京）と日大三（西東京）の東京勢対決が実現。夏の甲子園で東東京代表と西東京代表が対戦するのは、2010年の3回戦、関東第一と早稲田実業(西東京)の対戦以来15年ぶりです。関東第一は坂本慎太郎投手（3年）が今大会2試合で計13イニング1失点と好投中。一方の日大三はトップバッターを務める松永海斗選手（3年）が8打数4安打、打率.500を記録しています。

第3試合では2009年以来16年ぶりの準決勝進出を狙う県岐阜商が、春夏連覇を目指す横浜と対戦します。県岐阜商は5番の宮川鉄平選手（3年）が3回戦で3安打2打点と活躍しました。対する横浜は織田翔希投手（2年）が3試合で計23回2/3を投げていまだ無失点。2試合で完封勝利をあげています。

第4試合は夏の甲子園初のベスト4入りを目指す沖縄尚学と、1982年以来43年ぶりのベスト4を狙う東洋大姫路が激突します。沖縄尚学は末吉良丞投手（2年）が3試合で計24イニング3失点と好投。一方の東洋大姫路は4番に座る白鳥翔哉真選手（3年）が12打数6安打7打点をマークしています。

▽17日の結果

〈3回戦〉

沖縄尚学（沖縄）5-3仙台育英（宮城）

横浜（神奈川）5-0津田学園（三重）

東洋大姫路（兵庫）3-2西日本短大付（福岡）

県岐阜商（岐阜）3-1明豊（大分）

▽19日の日程〈準々決勝〉京都国際（京都）vs山梨学院（山梨）関東第一（東東京）vs日大三（西東京）県岐阜商（岐阜）vs横浜（神奈川）沖縄尚学（沖縄）vs東洋大姫路（兵庫）