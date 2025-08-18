大和田伸也、外出時にお気に入りのぬいぐるみを持参 “ぬい活”きっかけに若い世代から人気集める
俳優の大和田伸也が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
大和田伸也 ＝テレビ朝日提供
弟は俳優の大和田獏、妻も女優の五大路子という芸能一家の大和田。シリアスな役柄も多いが、現在では“ぬい活”をきっかけに、小さな子どもからも人気を集めている。
ぬいぐるみが大好きで、自宅には数えきれないほどのぬいぐるみをコレクションしている大和田。外出の際にお気に入りのぬいぐるみを持参し、その写真を撮ってSNSにアップするようになったところ、「かわいい」「お茶目」と評判になったという。「年齢を重ね、できなくなることも増えていくなか、手軽にできる新たな趣味で日常を彩ることも大切」と語っている。
