2025年8月15日、環球時報は、中国でのビジネス成功のポイントを解説するロシア経済紙の報道を紹介した。

記事が紹介したのはロシア経済紙RBKデイリーの13日付文章。記事によると文章は「中国でのビジネスを失敗しない方法」と題し、ロシアではいまだに「廉価な製品」「世界の工場」といった色眼鏡で中国を見ている企業が一部で見られるものの、今や中国は世界で最も活力があり、最先端の技術を持つ商業の中心地の一つに発展しており、古い認識をもって中国との提携を図れば「失敗は不可避だ」と論じている。

そして、中国は世界経済のリーダーであるとともに、未来のビジネスが発展するかどうかの「実験室」的な存在にもなっており、国内経済の発展を積極的に進めると同時に、自らの成功経験を他国に広める取り組みも進めていると指摘。その上で、中国でのビジネスでは独自の交渉文化から今や中国の強みとなっているデジタルインフラに至るまで、現地の特徴や優位性を理解して臨む必要があるとした。

文章は知っておくべき中国ビジネスの特性の一例として、電子商取引（EC）の発展ぶりを挙げ、オンライン取引が単なる「ショッピングサイト＋物流」の組み合わせにとどまらず、ライブコマースやSNSアプリを使った宣伝や販売などソーシャルメディアを総合的に活用するビジネス形態になっている点を指摘。中国への製品輸出、中国のECプラットフォームを通じたアジア市場への進出を実現する上で、中国EC市場のシステムに対する理解は欠かせないと紹介した。

その上で、中国は今は代替が存在しない新たな経済発展の中心地であるとし「今から中国とのビジネスを学ぶ人が、今後ビジネスルールを作っていくことになるだろう。今学ぼうとしない人は落伍者となり、淘汰されてしまうかもしれない」と指摘。今すぐ中国に対するステレオタイプ的なイメージを捨て、真摯（しんし）に学ぶべき時なのだと結んでいる。（編集・翻訳/川尻）