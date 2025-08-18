阪神３―１巨人（セ・リーグ＝１７日）――阪神が２連勝。

四回に高寺、坂本の適時打などで３点を先行。八回に登板した石井が４０試合連続無失点のプロ野球新記録を作った。巨人は１０安打も拙攻が響いた。

５月以来となる阪神戦のカード勝ち越しを逃し、巨人の阿部監督は「ミスをした方が負けるからね」と険しい顔で総括した。今季計１９イニングで１点も奪えていなかった相手先発・才木の攻略は苦戦が予想される中、守備の綻びで自滅する歯がゆい敗戦となった。

０―０の四回だ。赤星が四球と安打で二死一、三塁とされ、高寺に右前適時打を浴びた。この打球を右翼手の丸が捕り損ねて後逸する間に、一塁走者も生還。打者走者も三塁まで一気に進んだ。ゴールデングラブ賞７度の名手は「自分が下手くそだった」と悔やんだ。赤星は坂本にも右前適時打を許し、計３失点（自責１）。才木の後ろにも強力な救援陣が控える相手に、この点差はあまりに重かった。

守備力の差は、昨季覇者の巨人が首位を走る阪神に大きく水をあけられている一因でもある。

昨季リーグ最少５８失策を誇った巨人は今季、この日の二つを含めリーグワーストの６３失策と振るわない。一方、昨季はリーグ２番目に多い８５失策だった阪神は今季、最少の中日と１個差の４６失策。巨人は堅守の岡本、坂本らを故障や不調で欠く誤算があったものの、ミスの多さは２位以下が混戦となっている状況では致命傷になりかねない。

救いなのは、丸がミスを挽回しようと奮闘する姿を見せたこと。失策後、才木から唯一の得点となるソロを放ち、七回の守備では前方の打球をスライディングしながら好捕した。

「やってしまったことは取り戻せない。次に自分ができることに集中したい」と丸。２連敗で、首位とのゲーム差は今季ワーストタイの「１３」に広がった。それでも、下を向くわけにはいかない。（佐野司）