「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）

北都のスーパーＧ２を制したのは１０番人気のトップナイフ。度重なる手術を乗り越え、悲願の重賞初制覇を飾った。鞍上の横山典弘騎手（５７）＝美浦・フリー＝は自身の持つＪＲＡ重賞勝利最年長記録（５６歳４カ月２９日）を更新する５７歳５カ月２６日での勝利だった。２着には２番人気のココナッツブラウン、３着には１３番人気のアラタが続き、３連単は１３０万超の大波乱となった。

北の大地で新たな一歩を踏み出した。雨が降ってタフな馬場をものともせず、内から突き抜けたのはトップナイフ。幾多の困難を乗り越え、２歳時の萩Ｓ以来、実に２年１０カ月ぶりとなる美酒に酔いしれた。

序盤は後方内めで待機。勝負どころでは、馬場状態を加味してライバルたちが避けてぽっかり空いた内を通りながら、進出を開始した。４角をパスする頃には３番手まで浮上。一度ついた勢いは最後まで衰えることなく、残り約１００メートル地点で先頭に立つと、そのままゴールに飛び込んだ。

レース後、横山典は馬からジャンプするいつものパフォーマンスで喜びを表現。「とてもうれしいです。勝つのはいつもうれしいですが、この馬とは若駒の頃からの付き合いで…。やっと復活してくれたのがうれしいです」と笑みがはじける。そして「返し馬は今までで一番良かったので自信を持って乗りました。うまく誘導できて良かったです」と余韻に浸った。

２歳時にはホープフルＳで２着。クラシックにも皆勤して将来を嘱望されていたが、膝蓋（しつがい）が外れるなど脚元に問題を抱えていた。菊花賞後に手術を敢行。その後、再びメスを入れて２度の長期休養を余儀なくされ、今年の復帰後は１１着、１０着。それでも陣営は諦めなかった。主戦は「結果が出なくても厩務員、調教師、オーナーさんも我慢して、馬もそれに応えてくれました」とチーム一丸で手にしたＶに目尻を下げた。

昆師が「２歳であれだけ走っていたので、まだ終わらせるわけにはいかないと思っていた」と力強く話せば、「軌道に乗って、また花を咲かせられると思います」と横山典。デビューを飾った思い出の地から再び高みを目指し始めた５歳牡馬が、まだ見ぬ栄光に向けてひた走る。