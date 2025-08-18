雨の夜にやってきた1匹から始まった“行き場のない猫たち”との絆。貸本店「輝らら」と保護猫との不思議な縁

猫に愛された貸本店が、宮崎市にあるのをご存じだろうか。お店の名前は「輝らら」。



開業した2001年から人々に親しまれてきたが、「営業を続けられているのは猫たちのおかげ」と話すのは、店主の吉谷千鶴子さんだ。



初代の看板猫・トムくんとの出会いから、今も続く、猫たちとの絆を聞いた。

ずぶぬれの少女が抱えていた子猫

始まりは2003年の秋。ひどい雨の夜、ずぶぬれの少女が「おばちゃん、相談がある」と輝ららを訪ねてきたことだった。

吉谷さんが話を聞くと、少女は学校帰りに、捨てられていた5匹の子猫を見つけ、飼い主になれそうな人を探した。しかし1匹だけ、どうしても受け入れ先が見つからなかったそう。



寒さでガタガタと震えていた少女を店に入れ、抱えていたバッグを開くと…。



「タオルにくるまれた状態で、ぐっすりと寝ている子猫がいました」

吉谷さんは「もらってくれる人を探そうね」と少女に声をかけ、子猫を店で預かった。しかし、しばらくしても受け入れ先は見つからず。



吉谷さんは子猫をふびんに思って引き取り、「トム」と名付けた。

最初は店の奥で飼っていたが、鳴き声に気付いたお客から「猫がいるんですか」と聞かれるので、店内で過ごさせてみたそう。



すると、トムくんは看板猫として親しまれるように。甘がみする癖から“ガブリエル”というあだ名で呼ばれ、かわいがられたそうだ。



「当時は猫に不潔なイメージを持つ人もいました。それがトムのおかげで“猫が遊んでいるお店”として、受け入れられた気がしています」

行き場のない猫を預かる貸本店に

トムくんは2歳の頃に息を引き取ったが、輝ららは「行き場のない猫を預かる貸本店」となっていく。保護猫活動をしているお客が助けた猫の預かり場所となり、受け入れ先を探すようになったのだ。



「おかげ様で、猫が“新しい家族”に出会う架け橋となることができました。ただ、本当に大変な思いをしているのは、保護活動をしている方々です。行き場のない猫が殺処分されないよう、必死に行動されています」

受け入れ先がどうしても見つからない場合は、看板猫として引き取っているそうで、現在お店で活躍するのは3匹。13歳のココアちゃんと、どちらも2歳のレオくん、ゆきちゃんだ。



「ココアは車のエンジンルームにいたところを、レオとゆきは公園で衰弱しているところを保護されました。毎回『今いる看板猫が寿命を迎えたら、一緒に暮らすのは終わりかな』と思うのですが、なぜか、猫と縁があるんです」

店では自由気ままに過ごしているという3匹だが、お客が来ると「いらっしゃいませ」と言わんばかりにお腹を見せたり、ゴロゴロと喉を鳴らしたりして甘えるそう。

猫が“転機や人との縁”を運んでくる

そんな看板猫を目当てに、国内の各地からお客が来るそうだ。吉谷さんは「猫たちがいるから今でも店を続けていられます」とも話す。



貸本業界はスマホなどの普及によって厳しい状況が続いていて、吉谷さんも経営に悩むことが多いのだとか。 ただ、そんな時には猫が“転機や人との縁”を運んでくるという。

例えば「そろそろ店を閉めようか…」と思った時には、新聞やテレビに“猫がいる貸本店”として取り上げられ、お客の数が増えたりするそうだ。

2代目の看板猫・チビくんがいた時代には、チビくんが気になった女性がお店に入ってきて、そこで偶然、14年前に交際していた男性と再会。2人はこの出来事をきっかけに、めでたく結婚したそうだ。

「お店をやめようと思った時もあるのですが、その度、猫が人と人をつなぐんです。猫には不思議な力があるのかもしれないですね」と吉谷さんは話す。

猫たちがくれた大切なもの

最初にトムくんを預かった時は、慣れない経験ばかりで苦労も多かったと、吉谷さん。 ただ、お金では買えない大切なものを猫たちからたくさんもらったという。

「今も経営的には楽なわけではありません。でも、猫がいたから出会えた人がたくさんいる。猫がいなかったらどんなに寂しい人生だったのかなと思います」



20年以上も前に1匹の子猫を保護したことで生まれた、多くの出会い。 輝ららの猫たちは吉谷さんに幸せを運んだのかもしれない。



（画像提供：吉谷千鶴子さん）