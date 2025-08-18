NGT48が結成10周年記念「1期生お披露目10周年特別公演」を21日、NGT48劇場（新潟市）で開催する。メンバーは本番に向けて連日リハーサルに臨んでいる。

曲の合間や休憩時間になると、それぞれが自然に振りや立ち位置の確認を繰り返す。公演の構成や曲順は主役の1期生、西潟茉莉奈（29）と清司麗菜（24）が考えた。清司は「全員が前に出る部分がある内容になっている。1人1人が公演を楽しめるようにしたかった」と話す。

戸惑っている後輩がいると、2人から歩み寄って手本を見せる。分からない部分は一緒に踊りながら合わせていた。加入当初、当時のキャプテン北原里英（34）と、AKB48との兼任だった柏木由紀（34）が常に寄り添ってくれた。西潟は「初めての子もいるので、一緒にゆっくりやると分かりやすい。里英さんや、ゆきりんさんもそうしてくれた」と先輩を手本に、今は自分たちが支える。

「もともと私もNGTのファンだった。節目の10周年に一緒にステージに立てるのが感慨深い」。現キャプテンの藤崎未夢（24）は個人的な思いを明かした。そして「10年頑張ってきた功績が詰まった公演。全員で頑張りたい」と抱負を語った。