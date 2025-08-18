レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。キティファッションを投稿した。

「大好きハローキティ キティだらけで浮かれてた1日の写真w」とつづり、デコルテを大胆に露出した白と水色のキャミソールにデニムパンツにキティバッグをコーディネートしたショットを公開。髪留めもキティであわせた。

別の投稿では薄いオレンジ色のヒマワリ柄浴衣姿も披露。「雨の日の浅草寺で浴衣」とイチゴあめを食べたり、おみくじをひいたりして満喫した。また、スニーカー姿や、白Tシャツに黒いミニスカコーデもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛いコーデでお似合い」「絵になる」「色が天才すぎる」「オシャレコーデ」「カワユス」「カワイイ〜」「美」「めちゃ美人」「さすがのスタイル」「美しい女神」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのスーパーGT3000クラスのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。