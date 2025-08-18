「セクハラされるうちが華」と取り合わない上司…若手がどんどん辞めていく職場の末路

職場での悩みを上司に相談しても、まったく何もしてもらえなければ働く意欲すら失くしてしまう。投稿を寄せた30代女性（建築・土木技術職／年収600万円）は、「上の世代の事なかれ主義」が不満だと明かしている。

「セクハラパワハラ、残業が多く、さすがに無理だと思って相談しても『セクハラされるうちが華』『みんな我慢してる』と取り合ってもらえず」

その結果、「定年までいられればいいやというおじさんを置いて、若い世代はどんどん辞めていきます」と悲惨な現状を嘆いている。（文：長田コウ）

上司の口癖は「忙しい、忙しい」でウンザリ

投稿を寄せた兵庫県の60代男性（建築・土木技術職／年収750万円）の職場でも、上司が原因で働きづらい環境が生まれているようだ。

「属人的で、上司の一存ですべてが決まり、お伺いを立てる必要があり、上司の口癖は忙しい、忙しい。共有フォルダーにでも決まり事をまとめて格納しておけば勝手に業務が進むのに」

こう本音を書き、上司が「企業規模の成長を妨げている」と厳しく指摘している。本来、仕組みで解決できるはずの問題を放置し、すべてを自分の管理下に置きたい上司であるようだ。これでは部下が自律的に動けず、業務効率が上がるはずもないのだが……。

