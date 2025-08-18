パドレスとの首位攻防戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発のダルビッシュ有投手から第1打席に右前打を放った。これをきっかけに初回、いきなりドジャースが4点を先制した。

初回、先頭の大谷は追い込まれてから右前へ。ダルビッシュからキャリア2本目の安打を放った。さらに2番ベッツが四球を選ぶと、3番フリーマンが15号先制3ラン。MVPトリオで3点を奪い、大谷はフリーマンを笑顔で出迎えた。さらに6番パヘスにも一発が飛び出し、ダルビッシュからいきなり4得点となった。

大谷とダルビッシュは昨年3月、韓国で行われた開幕シリーズで初対戦。レギュラーシーズンでは5打数1安打、地区シリーズでは6打数無安打の計11打数1安打に抑え込まれていた。

ナ・リーグ地区首位を争う両チーム。7月以降勢いが衰えたドジャースが陥落し、パドレスが1ゲーム差の首位となった状態で直接対決を迎えた。15日（同16日）からドジャースが2連勝し、再び首位の座を奪っている。



（THE ANSWER編集部）