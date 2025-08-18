今日18日は晴れて猛烈な暑さとなる所が多いでしょう。最高気温は前橋や名古屋で39℃の予想で、体にこたえる危険な暑さとなるでしょう。熱中症には厳重に警戒をしてください。関東から九州を中心に午後は天気が急変して、急な雨や雷雨の所がありそうです。お出かけの際は傘をご用意ください。

午後は天気急変に注意

今日18日は、東日本から西日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。北陸や北日本は千島近海を東北東に進む前線や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。





北海道は日中はおおむね晴れるでしょう。ただ、太平洋側は午後を中心に雨や雷雨の所がありそうです。東北北部は晴れますが、東北南部や北陸は朝まで雨や雷雨の所がありますが、日中は晴れ間が出るでしょう。関東甲信から九州は朝から広く晴れる見込みです。ただ、午後は所々で雨雲がわいて、急な激しい雨や雷雨の所がありそうです。天気の急変に注意が必要です。晴雨兼用傘があると便利でしょう。沖縄は、沖縄の南にある熱帯低気圧の影響を受ける見込みです。はじめ晴れますが、次第に曇りや雨となりそうです。沖縄本島では夜遅くには雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。

前橋や名古屋で39℃予想

今日18日の最高気温は、昨日17日と同じくらいかやや高い所もあるでしょう。厳しい暑さが続きそうです。北海道では30℃前後の所が多い見込みです。東北から九州は広く30℃以上、特に関東から九州は35℃以上の猛暑日となる所が多いでしょう。前橋や名古屋など39℃の予想で、体にこたえる危険な暑さとなりそうです。



関東から九州の23都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。発表されている地域では特に熱中症に厳重に警戒してください。発表されていない地域でも30℃を超える厳しい暑さとなりますので、引き続き、こまめな水分補給や適度な塩分補給など熱中症には十分にご注意ください。