エッ、4つで220円！？【しまむらのヘアアクセ】がめっちゃ使えるーー！！

ヘアゴム2つ + ヘアクリップ2つの4点セットが220円購入できる、コスパ最強「ヘアアクセ」を【しまむら】で発見！ 結ぶだけ or はさむだけで、おしゃれなヘアアレンジが完成するヘアアクセが、この価格で手に入るとは気になる人も多いはず。リアルバイした@rina_mama0907さんも「めっちゃ使える」と太鼓判を押すヘアアクセは、争奪戦になりそう……。気になる人は早めにチェックして。

上品で大人可愛いヘアアレンジを楽しめるゴム

【しまむら】「ヘアセット4P」\220（税込）

サテン風素材でリボンのようなモチーフが特徴のヘアゴムは、結ぶだけで上品 & 大人可愛いヘアアレンジが完成するはず。@rina_mama0907さんが「黒と白って1番つかえるよねっ」とコメントしているように、この2色があれば、どんな服装にも合わせやすそうです。

エレガントな雰囲気漂うお団子ヘアアレンジ

普通のゴムで結ぶだけだと、なんだか地味に見えてしまうお団子ヘア。しまむらのゴムを使えば、一気にエレガントな雰囲気に。フェミニンなワンピコーデにはもちろん、カジュアルなデニムスタイルに女っぽさをプラスしたいときにもおすすめのヘアアレンジです。

雰囲気が変わる2種類のクリップ

上記で紹介したゴムに加え、こちらの2つのヘアクリップもセットになった、超お買い得商品。スクエア型のクリップは、クールに決まるブラック。クルンと巻いたデザインがおしゃれなクリップは、落ち着いた印象を与えるクリアブラウン。自宅でもお出かけでも活躍しそうです。

コーデのアクセントになる大きめサイズ

存在感抜群の大きさでコーデのアクセントに。サッとまとめてキュッと挟むだけでOKなので、ヘアアレンジが苦手な人もトライしやすそうです。@rina_mama0907さんが「しっかりホールド！ 頼れる大きめクリップ」とコメントしているように、毛量が多い人やロングヘアの人にもおすすめです。

