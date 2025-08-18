TikTokアカウント『ラガマフィンのベル君 （@bellbell.0111）』に投稿されたのは、猫ちゃんが生まれたばかりの赤ちゃんと初対面した際の様子です。まるでお兄ちゃんのように、赤ちゃんに優しく接する猫ちゃんの姿に注目が集まり、執筆時点で2500回以上再生されました。

【動画：『生まれたばかりの赤ちゃん』と猫がご対面→クンクンしていると思ったら、次の瞬間…涙が出るほど愛おしい『まさかの行動』】

ラガマフィンのベル君

今回の動画の主役は、ラガマフィンの男の子「ベル」君。子猫のときに「ベリーリトル」だったためベル君と名付けられたそうですが、おうちに来てからすくすくと成長したのだとか。きれいな目とモフモフの毛並みがとっても魅力的な猫ちゃんです。

赤ちゃんと初対面！

そんなベル君がある日、赤ちゃんと初対面を果たしたのだとか。里帰り出産をされていた飼い主さんが、赤ちゃんを連れておうちに帰って来たのだそうです。ドキドキの初対面で、ベル君はどんな反応を見せたのでしょうか？

ベル君は赤ちゃんのことを眺めたり、クンクンにおいを嗅いでみたりと、はじめは不思議そうな様子だったのだと言います。

赤ちゃんのことが気になるようで、しばらくじっと見つめていたというベル君。次の瞬間、心温まる光景を見ることができたのだそう。

ベル君は優しいお兄ちゃん

なんとベル君は手を伸ばし、そっと赤ちゃんの頭に触れたのだとか。まるで「ぼくがおにいちゃんだよ」と赤ちゃんに伝えているかのように、頭をなでなでしてあげていたというベル君。ベル君の優しい行動に心が癒されます。

そんな感動の初対面を果たしてから、ベル君は毎日赤ちゃんのことを見守っているのだとか。頼もしいお兄ちゃんになったベル君。優しい光景にほっこり癒されました。ベル君と赤ちゃんが仲良く成長して、一緒に遊んでいる姿を見られる日が来るのが楽しみですね。

TikTokアカウント『ラガマフィンのベル君 （@bellbell.0111）』には、「ベリーリトル」時代からモフモフに成長した現在まで、ベル君の可愛くて癒される動画がたくさん投稿されていますよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ラガマフィンのベル君 （@bellbell.0111）」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。