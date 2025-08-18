番組で“キャバ嬢は大型犬を飼わない説”検証 スタジオにはSixTONES・ジェシーら
日本テレビ系バラエティー『X秒後の新世界』が、きょう18日午後10時から放送される。
【写真】SixTONES・ジェシーの投球
同番組は、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティー。過去2回の放送を経て、今回は、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒー、藤井貴彦、大久保佳代子、ジェシー（SixTONES）がスタジオ、きしたかのがVTRで出演する。
キャバクラ嬢は、小型犬を飼っている人が多いイメージがある。きしたかのが体当たり調査する。東京中のキャバクラをまわり、大型犬を飼っている人はいないか聞き込む。連日の聞き込みで見つからず、先輩であるキャバクラ大好き錦鯉・渡辺と元ボーイで今でも数々のキャバ嬢と交流があるオズワルド・伊藤に電話でヘルプを求める。
茨城県には「スタミナ冷し」の落書きがいたるところにある。誰がどんな目的で書いているかはわからず、気がついたらあったという。茨城だけにとどまらず、網走・札幌・仙台・愛媛さらにはタイのチェンマイにまで。確認できただけでも50ヶ所以上に「スタミナ冷し」の落書きがあった。すべての落書きが同じ書体、同じ文字間隔で書かれているように見えるが、果たして誰が書いているのか。書体の似ているメニューがあるラーメン屋に突撃する。
番組では、思わず「フーーー！」と言いたくなる見事な切り返しを学ぶ「X秒後のフー！クイズ」を実施する。クリントン元大統領の妻ヒラリー・クリントンが、旦那であるクリントン元大統領とガソリンスタンドに行ったときに、元彼と遭遇。「彼と結婚していたらガソリンスタンドの奥さんだったんだよ」というちょっとした皮肉を言ったクリントン元大統領にヒラリーが切り返したひと言が紹介される。
立川談志が、タクシーに乗っていた時、運転手が談志に向かって「いいよね、あんたは、テレビ出てうまいもん食ってたくさんお金がもらえるんだろ！俺たちはいくらかしかもらえない」と、失礼な発言をしたそう。談志が、タクシー運転手を黙らせた粋なひと言が明かされる。
