キンコン西野亮廣、“昭和芸人”大悟と4年ぶり対峙「面白さとは何か」
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が、18日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（後11：59）に出演する。
【番組カット】大悟に挑む革命芸人ゲスト
笑いのためには金を惜しまない、令和に生きる昭和芸人・千鳥の大悟がMCを務める同番組では、大悟が芸人たちの私生活の領収書やレシートをエピソードとともに査定。金額に見合う面白さと判断すれば、全額分をキャッシュバックしさらなる芸の肥やしに使ってもらおうというトークバラエティー。今回は、西野のほか、品川祐（品川庄司）、井口浩之（ウエストランド）、九条ジョー、エース（バッテリィズ）が出演する。
時代の流れとともに芸人を取り巻く環境や求められるものが変わり、その生き方も多様に。しかし、業界の考えはまだまだアップデートが追いついていないと考え、改革案をもった5人が集結し、大悟に直接プレゼンする。改革案は賞レースやテレビのあり方、若手芸人のふるまい、芸人の引退時期、そして「面白さとは何か」までおよぶ。そして、改革者たちのリーダーとして西野が参戦。芸人の新しい生き方を提示し続けてきた西野とテレビを中心に戦い続ける大悟という最前線を走る2人が約4年ぶりに直接対峙する。
