ME:I、自身初アリーナ公演 “かわいい”から“憧れ”に SHIZUKU「アイドルって幸せ」【ネタバレあり】
ガールズグループ・ME:Iが17日、神奈川・Kアリーナ横浜で自身初のアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』神奈川公演を開催した。
【ライブ写真】かわいい×かわいい！キャプテンピカチュウがサプライズ登場
※以下、ネタバレあり。
超満員の会場は、開演前からYOU:ME（ファンネーム）の大歓声に包まれていた。客席の期待が高まる中、ステージにメンバーのシルエットが浮かび上がると、さらに大きな歓声が巻き起こった。
ライブは「Click - EDM Arrange Ver.」で華々しくスタート。キレのあるシンクロダンスと、以前よりも大人びたカメラアピールで、一気にME:Iの世界観へとYOU:MEを引き込んだ。
「Summer Magic」歌唱前に行ったコール＆レスポンスの練習では、メンバーのアカペラの美しさにYOU:MEがどよめく場面も。ステージでは、しゃぼん玉とメンバーのさわやかな笑顔、すんだ歌声で夏らしさを演出した。
スタンドマイクを用いた「Hi-Five -Punk Arrange Ver.-」では、激しいヘドバンを繰り広げ、ロックな表情を見せたME:I。「Royal Energy -Extended Ver.-」では、会場を支配するようなダークで妖艶な空気を放ち、観客を圧倒した。
「&ME（YOU:ME Ver.）」など人気曲を可憐に届け、ツアータイトルにもなっている「THIS IS ME:I」では難易度の高い“9時半ダンス”も息の合ったパフォーマンスで披露。完成度の高さに会場中が大きな歓声に包まれた。
アンコールでは「キャプテンピカチュウ」がサプライズ登場。テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディング「Ready GO」でME:Iとコラボした。
最後に、SHIZUKUは「アイドルっていう職業ってなんて幸せなんだろうと感じています。ステージでパフォーマンスをすることで、笑顔になってくださる皆さんがいて。アイドルグループやアーティストの皆さんがたくさんいる中で、私たちを見つけてくれて、応援してくださることに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。「たくさんの宝物や大切な思い出を作っていきたいなと思います」と決意を込めた。
リーダー・MOMONAは「10代を一緒に駆け抜けたお姉さんたちだったり、無償の愛をくれた家族や、ありのままの自分を知っている幼なじみも来てくれて。多くの方が出会ってくれて、愛してくれたおかげで今の自分があると思います」と感謝。YOU:MEへの思いも語り、「ME:Iの音楽、この空間が、（YOU:MEにとって）いたい自分でいられる場所になったらと思います！」と願いを語った。
今回のツアーを通して、ダンス、歌、そして表情の一つひとつまで進化を遂げた姿を見せたME:I。デビュー当時の愛らしさはそのままに、磨き上げられたパフォーマンスでさらなる魅力を放ち、『THIS IS ME:I』のタイトル通り、今の彼女たちのすべてを提示するステージとなった。
長野、北海道、愛知、神奈川とめぐってきたME:I。今後、兵庫、広島と駆け抜けていく。
