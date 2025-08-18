「ミスマガジン2024」6人が、ビキニで成長した姿を披露 “謎の女性”写り込むカットも
「ミスマガジン2024」の葉月くれあ、山本杏、花城奈央、 尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁が、18日発売『週刊ヤングマガジン』38号の表紙・巻頭グラビアに登場した。
【別カット】謎の女性が写り込んでる？「ミスマガジン2024」の6人のグラビアカット
同コンテストは1982年から始まった雑誌業界で最も歴史のあるミスコンで、初期には女優の斉藤由貴や細川ふみえ、以降も中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出。2018年に7年ぶりに復活し、沢口愛華や菊地姫奈など、現在も最前線で活躍する俳優・モデル・アイドルが多数誕生している。
今回は北海道を舞台に、色とりどりのビキニをまとったグラビアを展開。それぞれに成長した姿を見せている。また、6人が移ったグラビアに謎の女性が写り込むカットも。同誌では、「この写真について調査を進めています」と公開されている。
そのほか、巻中グラビアに福井梨莉華、巻末グラビアには早川聖菜＆早川夢菜が登場する。
