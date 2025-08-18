Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ中村桐耶（２５）が、３か月ぶりの対外試合で存在感を示した。１７日に宮の沢で行った札幌大との練習試合（４〇２）に後半途中から出場。５月１７日の富山戦で左膝後十字じん帯を部分断裂して以来の実戦は、３バックの左で３０分間プレー。「（チーム練習に）合流して１〜２週間くらいしかたってないが、その割には動けたんじゃないかな。疲れましたけど」。表情を緩め、雨と汗をぬぐった。

完全復活へ、手応えあるプレーを見せた。左からドリブルで敵陣中央へ持ち上がり、左のＭＦカンに出したパスが３―２と勝ち越すアシストになった。「監督が柴田（慎吾）さんになって、後ろから持ち運ぶことはミーティングでワードとして出ていた。それは自分の特長でもあるので、今日は無理にでも仕掛けてやってみようと。アシストになって良かった」。積極的に前や裏に出ていくスタイルは、新監督の目指す方向性に合致する。残り１１試合での巻き返しへ、その存在は貴重だ。

「痛みも全くないし順調」と口にしたように、患部の不安はない。公式戦復帰に向け「ゲーム体力や試合勘のところはまだまだ。そこはもっと上げていかないと」。９０分戦える体をつくるべく、ピッチを上げていく。

Ｊ１昇格プレーオフ圏の６位・仙台とは勝ち点９差。厳しい状況は続くが「やるしかない。少しでもチームに貢献したいと思っているので。状態を上げて、試合に出る準備をしていくだけ」。久々の戦いを終え、復帰への決意を強くした。（砂田 秀人）