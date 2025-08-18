◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４―０の２回１死一塁で迎えた２打席目は高々と打ち上げ、左翼フェンス際まで届く大飛球となったが、最後は左翼ロレアノのグラブに収まり、本塁打を確信したファンは騒然となった。データサイト「Baseball Savant」によると、グリーンモンスターを擁するレッドソックスなど１２チームの本拠地であれば柵越えしていた当たりだったという。

この日の先発はダルビッシュ。今季初対戦で、昨季はレギュラーシーズン通算５打数１安打２三振だった。両軍無得点で迎えた初回先頭の１打席目はカウント２―２から低めの９５・６マイル（約１５３・９キロ）直球を捉えて、右前に運んだ。

今季最長１３連戦はパドレスとのカードで始まり、前日は同率首位で並んでいたが快勝。地区優勝の行方を左右する首位攻防戦で連勝を飾り、５日ぶりにナ・リーグ単独首位に再浮上していた。大谷は２打数１安打２四球２得点をマークし、チーム１２３試合目で両リーグ単独トップ独走の１１７得点を記録した。この日は、４戦ぶりの４４号に期待がかかる。