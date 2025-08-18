TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­»Ö¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¡ÈÎÎÅÚ¤Î°ú¤­ÅÏ¤·°Æ¡É¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¼çºÅ¤·¤¿Í­»ÖÏ¢¹ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤â»²²Ã¡£

¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÎÎÅÚ¤Î°ú¤­ÅÏ¤·°Æ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬·èÄê¤ò²¼¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ­¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò´Þ¤á¤ë·Á¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¸ò¤¨¤¿²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À©ºÛ¤Ê¤É¤Î°µÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤­¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£