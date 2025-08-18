小林美駒騎手が好調。土曜には差して、逃げてと2勝をマークして、今年のJRA26勝をマーク。土曜新潟では今村聖奈が、中京では永島まなみも勝ち星をあげて、3場で各ジョッキーが躍動する週末だった。

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・8月16日（土）

新潟

1R ジャストビコーズ（6着／4番人気）

2R イサゴールド（11着／10番人気）

3R プロメテドール（7着／2番人気）

6R ニシノコマチムスメ（10着／11番人気）

7R モデルハント（15着／11番人気）

11R イスラコラソン（1着／5番人気）

・8月17日（日）

新潟

2R ミンナデガンバル（6着／6番人気）

3R クイーンオブハート（10着／8番人気）

5R コオリナラグーン（10着／3番人気）

7R スマートアイ（3着／7番人気）

9R フォンメイリー（3着／10番人気）

12R シベリアンデネブ（13着／12番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・8月16日（土）

中京

1R マイントップスター（9着／9番人気）

3R ファムゲリエール（10着／9番人気）

4R マルカベント（13着／8番人気）

9R メイショウイヌワシ（10着／14番人気）

・8月17日（日）

中京

5R マンノデュエット（11着／13番人気）

10R ワンダーイロネ（8着／8番人気）

●R.キング 今週の騎乗馬

・8月16日（土）

札幌

2R アイドルアイズ（8着／2番人気）

4R アルシャンティ（14着／3番人気）

6R ブランディストック（6着／4番人気）

9R アスクエジンバラ（1着／1番人気）

10R マジカルフェアリー（4着／1番人気）

11R ホウオウスーペリア（10着／2番人気）

12R コア（5着／2番人気）

・8月17日（日）

札幌

2R クックパイン（12着／6番人気）

3R シャインフリーリー（2着／2番人気）

4R ミュージックマン（8着／4番人気）

7R ルナルーチェット（5着／2番人気）

9R ミクストベリーズ（3着／3番人気）

10R カンザシ（10着／5番人気）

11R シュトルーヴェ（7着／7番人気）

12R シテフローラル（9着／6番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬

・8月16日（土）

札幌

2R サウンドルーチェ（1着／7番人気）

3R カービスベイ（7着／2番人気）

4R ワタシマツワ（1着／1番人気）

5R ベンテンカグラ（11着／8番人気）

6R オロパタジン（3着／5番人気）

8R ウォーターリーダー（7着／5番人気）

11R リフレクトザムーン（12着／13番人気）

・8月17日（日）

札幌

1R ハルヒメ（4着／1番人気）

4R ファンタズマ（5着／3番人気）

6R ミニョンマルーン（2着／1番人気）

7R ユーティジャーニー（2着／4番人気）

8R ローズマイスター（4着／2番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・8月16日（土）

新潟

11R ポッドコンティ（18着／8番人気）

・8月17日（日）

新潟

12R イオリ（6着／13番人気）

【札幌4R】小林美駒が今年26勝目…ワタシマツワで人気に応える

3場で各ジョッキーが躍動

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・8月16日（土）

中京

4R バイマイセルフ（8着／11番人気）

5R ストラーダレアーレ（6着／5番人気）

9R サンライズジュピタ（13着／11番人気）

11R ベルサ（1着／1番人気）

・8月17日（日）

中京

9R シャオシンユン（7着／7番人気）

10R パルメリータ（9着／10番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・8月16日（土）

札幌

3R ラピルスイメル（6着／4番人気）

4R デザートスノー（11着／13番人気）

5R ディアナタコス（6着／10番人気）

6R ファリア（10着／12番人気）

8R ロストボール（10着／14番人気）

・8月17日（日）

札幌

2R マージャング（9着／9番人気）

3R クランドゥイユ（9着／4番人気）

4R エポカリーナ（7着／5番人気）

6R ブルーデイジー（12着／11番人気）

8R ルーメン（7着／11番人気）

9R カップッチョ（15着／13番人気）

10R ジーベック（3着／7番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください