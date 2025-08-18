井上清華アナの暑さ対策「私は“1日1梅”を目標に」チョコの代わりに干し梅を

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、8月18日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“暑さ対策”について語った。



この日、高崎春アナから「井上さんは、なにか暑さ対策やってることありますか？」と聞かれた井上アナは「私は“1日1梅”を目標に、梅干しをごはんと一緒に食べますし、いつもならチョコを食べるところを干し梅を食べたりしています」と語る。



一方、高崎アナは「私は、ひんやり素材、UVカットもできる上着をロケのとき持って行ってます」と話すと、井上アナは「私、実は言ってなかったんですけど…高崎さんがそれ着てるの見て、私も買いました（笑）。参考にしてます！」と告白。高崎アナは「えっ！！ 嬉しいです！」と喜んだ。